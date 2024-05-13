بو صعب من عين التينة: الاستمرار بالمكابرة والنكد لن يوصلنا إلى حل على الإطلاق

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس تحرير صحيفة اللواء صلاح سلام .

رئيس المجلس تابع أيضاً الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية خلال لقائه نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب الذي أكد في دردشة مع الإعلاميين على أهمية الجلسة النيابية بعد غد الأربعاء للخروج بموقف وطني جامع حيال ملف النازحين السوريين ، مجدداً دعوته كافة الأطراف السياسية والكتل النيابية الى وجوب الحوار والتوافق من أجل انتخاب رئيس للجمهورية معرباً عن خشيته من أن الاستمرار بالمكابرة والنكد ورفض الحوار والتلاقي لن يوصلنا الى حل على الإطلاق إنما بالعكس تماماً.

وأكد بو صعب بأن المنطق الرافض لقواعد الحوار والتوافق في ملف انتخابات رئاسة الجمهورية سيطيل أمد الفراغ وقد تنتهي ولاية المجلس الحالي من دون رئيس للجمهورية والنتيجة الخاسر الأكبر هو لبنان واللبنانيين .

كما استقبل الرئيس بري رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم بحضور عضو الهيئة الدكتور علي بدران .