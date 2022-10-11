الثلاثاء 15 ربيع الأول 1444 ﻫ - 11 أكتوبر 2022 |
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بو صعب من عين التينة: لا تعديلات إضافية حول المسودة الأميركية

منذ 46 ثانية
الياس بو صعب

الياس بو صعب

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أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من عين التينة، أن “الملاحظات التي طالب بها لبنان أُخذ بها في المسودة النهائية والنقاش حول المسودة والتعديلات التي طرأت عليها انتهينا منها”.

ورأى بو صعب أن “الموقف الموحد اعطى لبنان قوة والجميع يعرف ان لبنان ليس ضعيفا خاصة في هذه المفاوضات التي تعني سيادتنا والحفاظ على حقوقنا”، لافتا الى “اننا وصلنا الى الصيغة النهائية بفضل قوة موقف لبنان وهذه الصيغة تدرس من قبل الرؤساء وسيكون هناك موقف موحد للبنان”.

وشدد بو صعب على ان “لا نقاش او تعديلات اضافية حول المسودة الاميركية وهي في صيغتها النهائية”.

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