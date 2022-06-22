بو صعب: ميقاتي​ سيسمى غداً رئيساً للحكومة

اعتبر نائب رئيس مجلس النواب، ​الياس بو صعب​، أنه “من بعد أن قمت بتقييم نتائج الانتخابات، يجب اعادة النظر بما حصل ولاسيما ان شريحة كبيرة من الجيل الجديد بات لها نظرة جديدة يجب أخذها بعين الاعتبار”.

مبيناً أنه “هناك احزاب وبعض النواب الذين بنوا حملتهم على انهم تغييريين وسياديين وصوروا ان انتخاب الفريق الاخر يعني انتخاب “حزب الله” وايران والحملة نفسها قاموا بها منذ 4 سنوات وتعايشوا مع اخصامهم ولم يغيروا شيئاً، واليوم نفس الامر يحصل واسأل ماذا فعل بعض الاحزاب والنواب اليوم لتنفيذ الوعود الكبيرة التي وعدوا بها الشعب عشية الانتخابات”.

وذكر في حديث تلفزيوني، أنه “اذا لم تحصل اية عجيبة ما فرئيس حكومة تصريف الاعمال ​نجيب ميقاتي​، سيسمى غداً رئيساً للحكومة ونكون امام مرحلة جديدة هي التأليف، وموقف “القوات” سمى ميقاتي من دون ان يفعل ذلك بشكل مباشر وسهل وصوله، وانا افهم ​سمير جعجع​ بما قاله عن سبب عدم تسميتهم للسفير ​نواف سلام​”، مشيراً إلى أنه “لو تكلف سلام، فانا اعتقد اننا كنا سنكون امام شخص يكلف ولكن لا يستطيع ان يؤلف وهو كان سيشكل عرقلة مؤكدة”.

واوضح بو صعب، “اننا بحاجة ان يكمل ميقاتي بالعمل الذي بدأه مع صندوق النقد الدولي وهو قادر ان يتواصل مع الدول العربية، وانا اطالب بتسمية ميقاتي، لاننا ندرك انه سيسمى غداً ويجب ان نتحمل المسؤولية لكن القرار هو للتكتل”.

لافتاً إلى أنه “لو كان هناك قرار من الدول العربية بعدم الموافقة على ان يأتي ميقاتي لكان الوضع اختلف غداً، والاتجاه كان حتى الساعة لدى التكتل هو لعدم التسمية غداً ولكن لا اعرف اي قرار سيتخذ نهائياً”.

واضاف: “قبل ان يدعو رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، لجلسة مشتركة للكابيتال كونترول وغيرها من القوانين، كان لدي اقتراح بدأت بالعمل عليه وهو التواصل مع كثير من النواب واقترحت الاجتماع حول طاولة مستديرة لمناقشة مختلف الطروحات ووجهات النظر”.

واشار عن قضية حاكم المركزي ​رياض سلامة​، إلى أنه “بالنسبة لي المتهم بريء حتى اثبات العكس، ولكنه متهم، وانا سإلت باحدى نقاشاتي مع جهات خارجية لو كانت هذه الحالة حاصلة ببلدكم، ماذا يحصل ؟ فأتى الجواب يتم تنحيته جانبا للبت بالملف، والتجاذبات السياسية تمنع من اخذ القرار او معالجة ملف رياض سلامة، وبرأيي لو كانت القضية تعود له لكان هو استقال منذ فترة”.

وتابع بو صعب: “كل الوزراء الذين كانوا على طاولة الحكومة، وافقوا بوقتها على التجديد لرياض سلامة دون اي تحفظ والقوات لم تقم بحملة مضادة”، واكد أنه “لرئيس الجمهورية صلاحية التوقيع على الحكومة، واعتقد انه اذا لم يتم التاليف خلال فترة قصيرة فسنكون امام مرحلة دقيقة وخطرة ويجب تحمل المسؤولية كاملة، ولا شيء يحل الا عبر الحوار بلبنان لكن عندما دعا رئيس الجمهورية ميشال عون، لطاولة حوار لم تلب الدعوة الجهات التي طالبت بنقاش الاستراتيجية الدفاعية”.

واوضح عن ملف ​الترسيم​، أن “الوسيط الأميركي عاموس هوكستين، اعترف ان هذه المرة هناك موقف لبناني موحد تسلمه من الرئيس عون، وخلال هذا الاسبوع علمنا انه قدم العرض للحكومة الاسرائيلية علماً انه لم يزر اسرائيل، وهذا ما تبلغته انا من السفيرة الاميركية بإنتظار الرد الاسرائيلي”، لافتاً إلى “اننا ننتظر الجواب عبر الوسيط الاميركي، وهو متوقع اما الاسبوع المقبل او الذي يعقبه”.

واشار بو صعب، إلى أنه “بات معروفاً من عرض الخط 29 بإجتماعاته مع هوكستين، كخط تفاوضي ولا اريد الدخول بسجال داخلي يضعف موقعنا القوي اليوم، وسأعتبر ان هذا الامر كان تكتيكاً والاكيد اننا لن ننتازل عن شيء”، مضيفاً: “متفائل بإمكان الوصول لحل بملف الترسيم وهناك زيارة قريبة للرئيس الاميركي جو بايدن للمنطقة، واتمنى ان يكون فريقه اخذ بالاعتبار ويحمل معه اهم الانجازات التي تتمثل بانهاء الخلاف بين لبنان واسرائيل بملف الترسيم”.