الثلاثاء 23 رجب 1444 ﻫ - 14 فبراير 2023 |
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بو صعب يكشف عن "اختلافات" تُعيق الاتفاق النهائي مع صندوق النقد

منذ 5 دقائق
لقاء بين بو صعب وأزعور وبلحاج

لقاء بين بو صعب وأزعور وبلحاج

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أشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في تغريدة له عبر حسابه على موقع “تويتر”، إلى أنّه “على هامش مشاركتنا في القمة العالمية للحكومات بدبي، لقاء ثلاثي مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد ازعور، ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، استكمالًا لنقاشات واشنطن”.

كما لفت إلى أنّه “ما زال هناك اختلافات تعيق الاتفاق النهائي، لكن للأسف لا حلول تناقش وليس هناك من يعمل جديًا بسبيلها في لبنان”.

والجدير بالذكر أنّ وفدًا من مكتب البنك الدولي في لبنان، كان قد التقى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله، ، حيث تمّ التطرق إلى الأزمة الصحيّة التي يعاني بها لبنان، إضافةً إلى الاقتراحات الممكنة للحلول الموقتة وطويلة المدى.

 

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