بو صعب يكشف عن "اختلافات" تُعيق الاتفاق النهائي مع صندوق النقد

أشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في تغريدة له عبر حسابه على موقع “تويتر”، إلى أنّه “على هامش مشاركتنا في القمة العالمية للحكومات بدبي، لقاء ثلاثي مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد ازعور، ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، استكمالًا لنقاشات واشنطن”.

كما لفت إلى أنّه “ما زال هناك اختلافات تعيق الاتفاق النهائي، لكن للأسف لا حلول تناقش وليس هناك من يعمل جديًا بسبيلها في لبنان”.

على هامش مشاركتنا في #القمة_العالمية_للحكومات بدبي لقاء ثلاثي مع السيد جهاد ازعور من صندوق النقد الدولي والسيد @FeridBelhaj من البنك الدولي استكمالا لنقاشات واشنطن، ما زال هناك اختلافات تعيق الاتفاق النهائي لكن للأسف لا حلول تناقش وليس هناك من يعمل جديا بسبيلها في لبنان pic.twitter.com/ZUVYFsBzIl — Elias Bou Saab (@EliasBouSaab) February 14, 2023

والجدير بالذكر أنّ وفدًا من مكتب البنك الدولي في لبنان، كان قد التقى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله، ، حيث تمّ التطرق إلى الأزمة الصحيّة التي يعاني بها لبنان، إضافةً إلى الاقتراحات الممكنة للحلول الموقتة وطويلة المدى.