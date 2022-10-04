بو صعب يكشف عن السبب الأساسي لعرقلة تشكيل الحكومة

إعتبر نائب رئيس مجلس النواب ​الياس بو صعب​، في موضوع ​تشكيل الحكومة​، أنه “منذ حين انتخبنا نوابا وأصبحت الحكومة مستقيلة، أدركت أنه قد لا يكون هناك حكومة جديدة بعهد رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، وحول من يريد عرقلة تشكيلها، هناك آراء مختلفة منذ انتخاب المجلس النيابي الجديد، والصراع السياسي على الحقائب هو سبب العرقلة”.

وردا على سؤال في مقابلة عبر الـLBCI، قال: “لم اتابع ملف تشكيل الحكومة نظرا لانشغالي بملفاتٍ اخرى، لكن اذا كان مطلوباً من رئيس التيار الوطني الحر النائب ​جبران باسيل​ ان يشارك بالحكومة ويعطي ثقة فهل ممنوع عليه ان يسمي وزراء بالحكومة؟ يستطيعون تشكيل حكومة بلا التيار الوطني الحر اذا أرادوا الا يسمي باسيل وزراء، وكل من يريد المشاركة بالحكومة من حقه تسمية وزير او اثنين او اكثر، وما اعرفه ان التيار الوطني الحر لا يخفي مطلبه بتغيير حاكم ​مصرف لبنان​ ولا ادري اذا كان هذا الامر مطلبا لتشكيل الحكومة”.

وأضاف: “ما اراه اليوم حتى اللحظة الا حكومة، لكن ممكن ان تتشكل خلال نصف ساعة، لان الجميع يدرك انه في حال وصلنا لفراغ رئاسي فنحن امام مشكلة عدم إمكان حكومة تصريف الاعمال إستلام صلاحيات رئاسة الجمهورية، وهناك ضغط لتشكيل الحكومة وما عرفته انه خلال جلسة ​ترسيم الحدود​ ببعبدا، الرؤساء الثلاثة تطرقوا لموضوع الحكومة وبناء عليه فالامور قد تتبدد في اية لحظة، واية صلاحية يملكها رئيس الجمهورية بالدستور من حقه استخدامها، واذا انتهى العهد وقرر الرئيس عون البقاء بالقصر كي لا يسلم حكومة اخرى فأنا ضد ذلك وهذا يكون قراراً غير سليم وانا لست بجوه ابدا”.

وعن جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، أكد أنه “انا لا اقاطع اية جلسة للمجلس النيابي لان لبنان لا يحتمل هكذا تصرفات، فلنفكر لبنانياً لمرة واحدة ولنشارك ونصوت وليفز من يفز”.