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بو صعب يكشف موعد التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 16 - أكتوبر - 2022 5:47 مساءً
الياس بو صعب

الياس بو صعب

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كشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل سيتم بين 26 و27 تشرين الاول.

وأوضح بو صعب، في حديث لـ”المشهد اللبناني” عبر قناة الحرة، أن رئيس الجمهورية ميشال عون يقرّر، وبالتشاور مع رئيس الحكومة، من سيوقّع من قبل الجانب اللبناني على الاتفاق.

ولفت نائب رئيس مجلس النواب إلى أن الوسيط الاميركي آموس هوكستين تفهّم طبيعة العلاقة بين لبنان واسرائيل وبالتالي عدم قدرة توقيع اتفاق بين الجانبين فوجد طريقة لابرامه، وتقضي بوضع الولايات المتحدة الاميركية في رسالة النقاط المُتفّق عليها فتصل إلى الجانبين اللبناني والاسائيلي للتوقيع عليها وتبادلها لاحقا تحت علم الامم المتحدة.

وأوضح بو صعب أن رئيس الجمهورية هو من يكلّف فريقا تقنيا أم عسكريا لتسليم الرسالة الموقع عليها.

    المصدر :
  • الحرة

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