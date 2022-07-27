الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
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بو صعب يلتقي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان

منذ دقيقة واحدة
الياس بو صعب

الياس بو صعب

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استقبل اليوم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس النيابي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فيرونتيسكا استكمالاً لاجتماعها السابق حيث تم عرض لآخر المستجدات والتطورات الاقليمية خصوصا في ملف ترسيم الحدود البحرية والعمل البرلماني، كما والتقى سفير الجمهورية التونسية لدى لبنان بواروي الامام حيث تمت مناقشة سبل التعاون بين البلدين، واستقبل بعد ذلك النائب السابق اميل رحمة وتم البحث في آخر المستجدات على الصعيد المحلي والدولي.

كما استقبل بو صعب وفداً من نقابة مستوردي الادوية في لبنان حيث تم عرض المشاكل والعراقيل التي يواجهها هذا القطاع، وانهى بو صعب سلسلة لقاءاته مع نقيب المستشفيات الخاصة الدكتور سليمان هارون حيث عرض الاخير للعراقيل والتحديات اليومية التي تواجهها المستشفيات في ظل الازمة الراهنة.

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