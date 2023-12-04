بو صعب لسفيرة إيطاليا: هل يرى قادة الدول مجازر غزة؟

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس، اليوم الاثنين، سفيرة إيطاليا في لبنان نيكوليتا بومباردييري.

واستهلّ بو صعب اللقاء مع سعادة السفيرة “بتساؤله واستغرابه عمّا اذا كان قادة الدول الأعضاء بالاتحاد الاوروبي على اطلاعٍ على حجم الجرائم التي ترتكبها اسرائيل بحق المدنيين الأبرياء في غزة وعدد الأطفال الذين قتلهم عمداً الجيش الاسرائيلي؟ واذا رأوا الصور التي أبكت العالم ؟”.

وطلب بو صعب من سعادتها “نقل وجهة نظره عبر حكومة ايطاليا إلى الاتحاد الاوروبي للتحرك من أجل وقف الإجرام المتمادي في غزة”.

وأضاف، “كذالك تناول البحث في موضوع الاستحقاق الرئاسي وموضوع التمديد لقائد الجيش كما تم التطرق إلى الوضع في الجنوب على طول الخط الأزرق والكلام المستجد عن القرار 1701 حيث أكد بو صعب أنه من الضروري جدّاً أن يتم إقرار وقف إطلاق النار بشكل نهائي من أجل تسهيل الحديث عن المزيد من الاستقرار على حدودنا الجنوبية وإعطاء الأمل لللبنانيين عموماً والجنوبيين خصوصاً بمشاريع إنمائية وتنموية يتم مناقشتها مع الإدارة الأميركية في اليوم الذي تبدأ به المفاوضات السياسية”.