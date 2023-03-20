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بو عاصي: أمننا الصحي بخطر

منذ 3 دقائق
النائب بيار بو عاصي

النائب بيار بو عاصي

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أكد النائب بيار بو عاصي أن “وقوف القوات الى جانب أهلها هو بالفعل لا بالقول فحسب والنشاط الطبي اليوم خير دليل، وقال: “صحة أهلنا أولى الأولويات لدينا. بعدما كان لبنان رائداً في الخدمات الصحية والطبية، ها هو أمننا الصحي في خطر. المبادرات كالتي نشهدها اليوم أكثر من ضرورية وواجبة علينا، ولكن لا أحد إلا الدولة بإستطاعته توفير هذا الأمن الصحي بالتساوي بين اللبنانيين. لذا إصرارنا على أن الترقيع لا يجدي نفعاً والمطلوب اعادة بناء الدولة على أسس احترام القانون والنزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة والعدالة بين الموطنين كافة”.

وأضاف: “لقد كنت شاهداً على فكرة ولادة مستوصف في بسابا من قبل رئيس البلدية الصديق والاخ والرفيق كلود بو انطون منذ كنت في وزارة الشؤون الاجتماعية عام 2017. فأبو أنطون لا يكلّ ولا يملّ في مساعيه لخدمة بلدته بسابا وأهلها. إن كان علي تسمية وزارة سيادية واحدة لإخترت وزارة الصحة قبل الدفاع والداخلية والمال والخارجية، فالاهم الانسان بصحته وسلامته وكرامته. المستوصف يجب أن يكون محطة بين الانسان والمستشفى، وهنا أشير الى أن ادارة مستوصف بسابا ستكون في عهدة مستوصفات الارز الطبية مشكورة”.

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