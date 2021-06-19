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بو عاصي: استغلال السلطة مشروع تدمير وطن ومواطن

19 - يونيو - 2021
النائب بيار بو عاصي

النائب بيار بو عاصي

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غرد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي تعليقا على حلقة برنامج “فليسقط حكم الفاسد” عبر “الجديد” التي أظهرت عدم امتلاكه اي عقار قائلا:
يوم دخلت الوزارة لم اكن املك عقاراً ولا مالاً.
يوم غادرت الوزارة وحتى اليوم لم يتغيّر شيء.
أحترم الملكية الفرديّة لكن استغلال السلطة للاثراء غير المشروع، مشروع تدمير وطن ومواطن.

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