بو عاصي: استغلال السلطة مشروع تدمير وطن ومواطن

غرد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي تعليقا على حلقة برنامج “فليسقط حكم الفاسد” عبر “الجديد” التي أظهرت عدم امتلاكه اي عقار قائلا:

يوم دخلت الوزارة لم اكن املك عقاراً ولا مالاً.

يوم غادرت الوزارة وحتى اليوم لم يتغيّر شيء.

أحترم الملكية الفرديّة لكن استغلال السلطة للاثراء غير المشروع، مشروع تدمير وطن ومواطن.

يوم دخلت الوزارة لم اكن املك عقاراً ولا مالاً.

يوم غادرت الوزارة وحتى اليوم لم يتغيّر شيء.

أحترم الملكية الفرديّة لكن استغلال السلطة للاثراء غير المشروع، مشروع تدمير وطن ومواطن.

(تعليقا على حلقة برنامج #فليسقط_حكم_الفاسد عبر #الجديد)

@ALJADEEDNEWS #بيار_بو_عاصي pic.twitter.com/AF6KYTV1zj — Pierre BouAssi (@PierreBouAssi) June 19, 2021