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بو عاصي: الشروط غير مكتملة لعودة النازحين السوريين

منذ 4 دقائق
النائب بيار بو عاصي

النائب بيار بو عاصي

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استبعد النائب بيار بو عاصي “أن تتمدد الاشتباكات إلى خارج مخيم عين الحلوة، لكن في حال تمددها لا خيار للجيش إلا بالتدخل”.

بو عاصي أشار عبر “صوت كل لبنان”، إلى أنّ “المجتمع الدولي يتفق على نقطة واحدة، وعلى لبنان أن يفهم أنّ الشروط غير مكتملة لعودة النازحين السوريين، وسألت عن ماهيتها لكن لم أتلقى إجابة من أي جهة”.

وتابع: “كلما اتخذ لبنان خطوات حاسمة لعودة النازحين السوريين يعرّض نفسه لموجة نزوح جديدة من سوريا باتجاه لبنان”، مشيرًا إلى أنّ “النازحين دخلوا إلى لبنان هربًا من الوضع الأمني الذي بات آمنًا للعودة، والتحجج بموضوع التجنيد الإجباري لا يعنيني”.

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