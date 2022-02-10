بو عاصي: العودة إلى طرح إقتراح قانون للسير بالدائرة 16 يهدّد مصير الانتخابات

شدّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي على ان “الانتخابات النيابية” يجب أن تحصل في موعدها وتحديدا في 15 ايار مشدداً على ان الانتخابات ليست ملك اي سياسي بل ملك الشعب.

بو عاصي تخوف عبر الـmtv من العودة إلى طرح إقتراح قانون للسير بالدائرة 16 والتي علقها مجلس النواب ما يهدد مصير الانتخابات، موضحاً ان “القوات اللبنانية” تريد ببساطة اجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها الدستورية ومحذّراً من أن طرح موضوع الدائرة 16 بصفقة سياسية معينة إذ تم السير به ستتغير كل المهل ما يفتح باباً لتغيير موعد الانتخابات وتأجيلها.

وقال: “ان القصة ليست تغيير نتائج، بل هناك استحالة مادية لتنفيذ الدائرة الـ16 لذا مجلس النواب أعطى كلمته في هذا المجال واقتُرح تعليق هذا البند. تم الطعن به من قبل “لبنان القوي” والمجلس الدستوري لم يأخذ قرارا بذلك”، مذكّرا ان “القوات” وافقت في العام 2017 على قانون الانتخابات الذي نص عليها لأنه كان أفضل الممكن في حينها ولكن لم تكن معها إلا انها لا تستطيع فرض رأيها على الجميع وبكافة البنود. اما في ملف الـmegacenter فجدد التأكيد ان “القوات” من الداعمين لهذه الفكرة مع تسجيل مسبق للاسماء ولكنها توافق ايضاً على اتباعها بلا تسجيل مسبق.

واذ لفت بو عاصي الى ان يد حزب “القوات” ممدودة للجميع على قاعدة السيادة والتعددية والديمقراطية وهي تجسّد حالة سياسية على امتداد الوطن وعابرة للطوائف، اعتبر ان مقولة “القوات اللبنانية” في وجه الجميع غير صحيحة. أما بما يتعلّق بالتحالفات الانتخابية، ففضّل ترك إعلانها لقيادة ” القوات اللبنانية”، مشيرا الى ان التقارب في السياسة قائم مع الحزب التقدمي الإشتراكي من دون أدنى شكّ.

في سياق متصل، جدد المطالبة بمراقبة دولية للانتخابات لضمان نزاهة العملية الانتخابية، آملا ألا نشهد فراغاً رئاسياً جديداً بعد الاستحقاق النيابي المقبل. وردا على سؤال عن مصير الاستحقاقات المقبلة لا سيما الرئاسي منها، قال: “لا اريد تخويف الناس من ازمات لم نصل اليها بعد، لكن بوجود قوة مسلحة خارج سيطرة الدولة ولديها قدرات تعطيل وضغط اسمها “حزب الله” الامر مفتوح على كل الاحتمالات. نحن نريد الاحتكام الى صناديق الاقتراع ونريد انتخابات نيابية ورئاسية ديمقراطية يضمنها بالمبدأ الدستور اللبناني”.