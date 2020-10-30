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بو عاصي: القوات متمكسة بقانون الانتخاب الحالي

منذ ساعة واحدة
النائب بيار بو عاصي

النائب بيار بو عاصي

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شدد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي على “أولوية المضي في الاصلاحات لاستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني في جميع جوانبه بدءا من إعادة هيكلة القطاع المصرفي”.

وقال بو عاصي خلال لقاء الكتروني مع منطقة بعبدا في “القوات اللبنانية” بالتعاون مع الجامعة الشعبية في جهاز التنشئة بعنوان “القوات اللبنانية والتحديات السياسية الكبرى”: “حمل القطاع وزر انهيار المالية العامة التي تم الاعتماد على تمويله لسنوات لدعمها. لكنه أيضا يتحمل مسؤولية تمويل دولة كان يعرف مدى عجزها عن التسديد وهو يستخدم ودائع الناس لتدعيمها، فتشابكت السياسة المالية للدولة بالسياسة النقدية للمصرف المركزي وبالقطاع المصرفي الخاص المؤتمن أساسا على أموال الناس”.

أضاف: ” انعكست أزمة العجز المالي على جميع المستويات وانهار سعر الصرف وتجمدت حركة الرساميل في ظل اختناق الحركة الاقتصادية والتي أضيفت اليها مختلف العوامل والتحديات الداخلية والخارجية واكتملت الضائقة مع جائحة كورونا”.

وأعلن بو عاصي تمسك “القوات” بقانون الانتخاب الحالي كونه “يؤمن افضل تمثيل لكافة المكونات مقارنة بكل القوانين السابقة، مشيرا الى ان تغيير القوانين ليس سهلا بل يستحوذ على عدة سنوات”.

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