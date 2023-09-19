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بو عاصي: النظام السوري يتواطأ في عمليات التسلّل إلى لبنان

منذ 17 ثانية
جولة لوفد نيابي على الحدود اللبنانية – السورية

جولة لوفد نيابي على الحدود اللبنانية – السورية

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أشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي، إلى أنّه “يظهر جليًّا بأنّ المهربين وبدعم من الجيش السوري يطلقون النار باتجاه الجانب اللبناني ووحدات الجيش المنتشرة”.

بو عاصي جال ووفد نيابيّ على الحدود اللبنانية – السورية، بدعم من قيادة الجيش التي وضعت طائرة هليكوبتر، بتصرف أعضاء لجنة الشؤون الخارجية النيابية. وبعد محطّة في قيادة فوج الحدود انتقل المشاركون في زيارة ميدانيّة على الحدود.

ولفت بو عاصي إلى أنّ “الصعوبات التي يواجهها الجيش في ضبط الحدود تستأهل مزيدًا من العديد لسدّ ثغرات التجهيز”.

وختم: “أخطر ما في الأمر هو تواطؤ النظام السوري في ما خصّ تسلل السوريين إلى لبنان حيث يزرعون الأرض ألغامًا كي يخرج المتسللون عبر معابر ممسوكة من النظام الذي يقبض مبالغ طائلة عن كل متسلل إلى لبنان”.

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