بو عاصي: بري يأخذ الوطن رهينة.. وميشال عون "مرمغ" رأس المسيحيين بالتراب

أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي أن “الرئيس نبيه بري يأخذ الوطن والمواطن رهينة ويغلق مجلس النواب”، وأضاف بو عاصي: “لن نقبل بالابتزاز. بري يختزل مجلس النواب بشخصه وهو يدعونا الى الحوار كي يلوي ذراعنا. فلو كانت لديه نية سليمة لانتظام عمل المؤسسات لما أغلق المجلس”.

وفي مقابلة ضمن “مع وليد عبود” عبر شاشة “تلفزيون لبنان”، أكّد أن ضمانة المسيحيين هي الدولة اللبنانية لأنها تؤمن لهم الوجود والدور وتساءل: “كم من جريمة ارتكب عون وباسيل بحجة حقوق المسيحيين”.

أضاف “ميشال عون كان رئيساً فاشلاً و “التيار الوطني الحر” “بيّاع شرّا وزت حالو بحضن الحزب”. فهل تقضي مصلحة المسيحيين بالانبطاح لدى “الحزب” DNA عون منذ الثمانينات قائم على لعبة سلطة وهو “مرمغ” رأس المسيحيين بالتراب”.

بو عاصي أشار الى ان هناك خوفاً جدياَ من توسّع الحرب في جنوب لبنان، مضيفاً: “الجنوب ليس تفصيلاً بالنسبة الى إيران بل مسألة حياة وموت لأنه جبهتها الوحيدة مع إسرائيل. باعتقادي الحزب غير جاهز لترسيم الحدود البريّة كي لا ينتهي الدور الإيراني على حدود إسرائيل وكي يبقى هناك مبرر لبقاء سلاحه”.

في الملف الرئاسي، قال بو عاصي: “”مشكورة الخماسية الدولية على جهودها واهتمامها بلبنان، لكن وفق ما يبدو فإن رئاسة الجمهورية لا تزال في ثلاجة الانتظار والحرارة إلى انخفاض”.