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بو عاصي: جلسة التمديد إمعانٌ في الضرب بثقافتنا الديمقراطية

منذ 5 دقائق
النائب بيار بو عاصي

النائب بيار بو عاصي

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أشار النائب بيار بو عاصي عبر “تويتر”، إلى أنّ “جلسة التمديد للمجالس البلدية والمخاتير إمعانٌ في الضرب بثقافتنا الديمقراطية”.

بو عاصي أضاف في تغريدته: “ليس من قبيل الصدفة أنّ أكثريّة من أمَّن النصاب هم ذاتهم من لا يؤمِّن النصاب لانتخاب رئسٍ للجمهوريّة”.

هذا وقد أقرّ مجلس النواب خلال جلسته التشريعيّة التي عقدها، اليوم الثلاثاء، اقتراح القانون الرامي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدة أقصاها سنة واحدة، وبالتالي لا انتخابات.

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