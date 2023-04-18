بو عاصي: جلسة التمديد إمعانٌ في الضرب بثقافتنا الديمقراطية

أشار النائب بيار بو عاصي عبر “تويتر”، إلى أنّ “جلسة التمديد للمجالس البلدية والمخاتير إمعانٌ في الضرب بثقافتنا الديمقراطية”.

بو عاصي أضاف في تغريدته: “ليس من قبيل الصدفة أنّ أكثريّة من أمَّن النصاب هم ذاتهم من لا يؤمِّن النصاب لانتخاب رئسٍ للجمهوريّة”.

جلسة التمديد للمجالس البلدية والمخاتير إمعانٌ في الضرب بثقافتنا الديمقراطية. ليس من قبيل الصدفة أن أكثريّة من أمَّن النصاب هم ذاتهم من لا يؤمِّن النصاب لإنتخاب رئسٍ للجمهوريّة.#بيار_بو_عاصي#الانتخابات_البلدية #مجلس_النواب #الجمهورية_القوية #القوات_اللبنانية pic.twitter.com/TVZPf2Lvhn — Pierre BouAssi (@PierreBouAssi) April 18, 2023

هذا وقد أقرّ مجلس النواب خلال جلسته التشريعيّة التي عقدها، اليوم الثلاثاء، اقتراح القانون الرامي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدة أقصاها سنة واحدة، وبالتالي لا انتخابات.