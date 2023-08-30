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بو عاصي: "حيط القوات مش واطي"

منذ 20 دقيقة
النائب بيار بو عاصي

النائب بيار بو عاصي

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شدّد عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي على أن “حيط القوات اللبنانية مش واطي، وأنها لم تحن رأسها يوما لأحد، إلّا أنّ هناك من “وطى” حيط الوطن من أهل بيتنا من أجل المكاسب والمناصب”.

وأكد عبر “لبنان الحر”، “التمسك بصلابة القوات اللبنانية”، وقال: “نحن السد المنيع في وجه مشاريعهم التي تهدد الوطن. نقاوم كل يوم، ونحن حماة الهيكل والحراس في وجه حزب الله. مهما دخلت إيديولوجيات إلى وطننا، سنواصل بناء الدولة وحماية كل الشعب بيد واحدة”.

وعن احتمال العودة إلى حمل السلاح، قال بو عاصي: “سنقوم بكل شيء كي لا نعود إلى السلاح ونراهن على القوى العسكرية الشرعية، ولكن عندما يتهدد وجودنا ودورنا وتغيب القوى المسلحة الشرعية، عندها لكل حادث حديث وندعو كل الرفاق إلى الاستعداد”.

وفي أسبوع ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية، جدد بو عاصي “تأكيد السعي يوما بعد يوم والنضال من أجل استكمال مسيرة الشهداء وصون الوطن”، قائلًا: “لم نقرأ عن الشهداء، بل عشنا معهم، وكنا رفاقا في المدارس والجامعات والأحياء، وسنبقى أوفياء لهم. وإني أقول للشهداء المقدسين، لن نتخلى عنكم وعن أهدافكم وسنستمر”.

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