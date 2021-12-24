بو عاصي: سرقوا ما نملك ولكن أحداً لا يستطيع سرقة هويتنا ومن نحن

أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي انه مهما تسلبطوا على اللبنانيين أو سرقوا جنى عمرهم لكن “فشر” ان يسرقوا هويتنا، وأردف: “طالما نحن مجموعين كعائلات متعاضدة لنعيد معاً عيد الميلاد المجيد، فالدنيا بألف خير لأن ذلك يثبت أننا نحافظ على فرحنا وعلى أهم رسالة يحملها ميلاد الرب يسوع وهي الرجاء. فبالميلاد نغلب الموت ونكرس الرجاء”.

كلام بو عاصي جاء خلال الحفل الميلادي للأطفال الذي أقامته منطقة بعبدا في “القوات اللبنانية” بالتعاون مع جمعية “رام” في نادي الأدب والرياضة – كفرشيما بحضور رئيس نادي الأدب والرياضة سليم الحاج نقولا ، نائب رئيس بلدية كفرشيما اندره المرّ ومنسّق “القوات” في المنطقة جورج مزهر حيث تخلله عرض ترفيهي شاركت فيه شخصيات كرتونية وميلادية مختلفة ورقص الاطفال معهم ولعبوا. كما تم توزيع الهدايا على الأطفال المشاركين الذين التقطوا صوراً تذكارية مع بابا نويل.

بو عاصي أكّد أن “اصحاب العيد اليوم هم الاطفال الصغار الذين لا يملكون شيئاً كما يسوع في المزود، لكنهم يملكون أهم شيء بركة ربنا ومحبة أهلهم وهذا أهم شيء في هذه الدنيا ولا يمكن لأحد سرقته”، مشدداً على انه “طالما قلوبنا مليئة بالحب، فنحن من سينتصر وهذا ما ستظهره الايام والاسابيع المقبلة”.

تابع: “أشكر من كل قلبي نادي الادب والرياضة ممثلاً بأخي الرياضي والاديب سليم الحاج نقولا الذي يحمل مع رفاقه وكل أهل كفرشيما والمنطقة أغلى ما نملك أي الثقافة والالفة الاجتماعية التي تزرعها الروح الرياضية. لذا لن أتناول الامور السياسية بالمعنى الضيق للكلمة لأن كفرشيما اوسع واكبر من لعبة سلطة وهي أعطت الكثير لكل لبنان وهو ممتن لها. كما اشكر رئيس بلدية كفرشيما وسيم الرجي لمساهمته بهذا النشاط. كذلك اشكر رفاقي في منطقة بعبدا في “القوات اللبنانية” وعلى رأسهم رفيقنا جورج مزهر. النشاط اليوم ليس سياسياً بل للكل وكي يكون اولادنا فرحين”.

ختم بو عاصي: “نرجو الله أن يقدرنا ان نصنع بلداً يليق بأولادنا يعيشون فيه فرحين ويسعون للازدهار والتطور وهذا حقهم علينا وهذا إلتازمنا اتجاههم واتجاهكم”.