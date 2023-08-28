بو عاصي: عون وصهره طمّعوا "الحزب" بنا مقابل حفنة من المناصب

اعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي أن “لا حاجة لـ”القوات اللبنانية” لولا التحديات في هذا الوطن وهذه البقعة من العالم، فخوضها الانتخابات وإيصالها النواب وحصولها على وزراء وسيلة وليس جوهر أو هدف “القوات”. الغاية من الوصول إلى السطة تحقيق مشروعها الذي يبدأ بحفظ سيادة لبنان وتعزيز الوجود والدور المسيحي فيه وهذا ليس بالأمر السهل”.

كلام بو عاصي جاء خلال تمثيله رئيس الحزب سمير جعجع في رعايته لحفل عشاء منطقة المتن الأعلى في “القوات اللبنانية”، حيث أشار إلى أنّه “اليوم هناك من طمّعوا “المستقوي بالسلاح” – أي “حزب الله” – بنا وهم من قلب بيتنا عنيت الجنرل ميشال عون وصهره جبران باسيل و”التيار الوطني الحر”. لم يستطع يومًا “المستقوي بالسلاح” خرقنا لكن هذه المرة الأولى التي نجح فيها مقابل حفنة من المناصب والمكاسب لا ترقى إلى مستوى الشراكة بالسلطة”.

كما أعلن أن “هذا السلوك أحزننا وجرحنا في العمق ولكننا لم نستسلم وسنبقى صلبين شامخين كالارز، نواصل مسارنا كما اجدادنا غير آبهين بالصعوبات. سيادة لبنان وتعدّديته وديمقراطيته التي نسعى لتحقيقها هي لكل اللبنانيين وربما البعض لا يدرك ذلك لأنه يتلهى بلعبة المناصب والمكاسب”.

كما توقّف عند ممارسات “حزب الله” قائلًا: “اليوم “الحزب” يحكم البلاد بسلاحه وجبروته ويقتل اللبنانيين من الكحالة إلى عين إبل ويخنق الحرية وتلقائيًا يختنق البلد. لا يمكن للحزب أن يبني بلدًا ويعطى دروسًا بالحرية والديمقراطية فهي غير موجودة بتربيته وهو الذي تنشّأ على يد النظامين الايراني والسوري. الحرية غير موجودة في ثقافته فيما هي في صلب ثقافتنا وسوف ننتصر لهذه الثقافة”.

كذلك، علّق على المواقف الاخيرة لرئيس “التيار الوطني الحر” قائلًا: “لقد “طوشنا” باسيل بالقول “ما خلونا” وبالأمس يقول لنا خطاب باسيل الجديد “عملو معروف خلونا” نبني معمل وسد وخليلكم التصوير، أين كان فيما السلطة بيده منذ سنوات؟ تقرير “الفاريز” كشف ان الهدر بقطاع الكهرباء بلغ 24 مليار دولار طيلة تولي باسيل وفريق وزارة الطاقة منذ 12 عامًا”.

أضاف: “لن أعود لمرحلة عون في الثمانينات، لكن خلال ست سنوات من عهده الذي بدأ بكذبة دمّر البلد. لن نسكت عن أي كذبة أو أي دجل أو أي تنصيب، نحن ملزمون أن نضع إصبعنا بعين من يكذب. هذا واجب وطني”.