بو عاصي: فرضية ترشيح ⁧‫التيار الوطني الحر⁩ أحد أعضائه للرئاسة سقطت

اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب “بيار بو عاصي” أن فرضية ترشيح التيار الوطني الحر أحد أعضائه لرئاسة الجمورية قد سقطت.

كلام بو عاصي جاء عبر تغريدة على تويتر، ملمّحًا إلى ما أشار إليه عون ومناصروه عن أن موقع الرابية حيث المعارضة والبشر أفضل من موقع بعبدا حيث الرئاسة والحجر.

وقال نائب القوات: “‏اذا صحت نظرية ان ⁧‫الرابية⁩، حيث المعارضة والبشر، افضل من ⁧‫بعبدا⁩، حيث الرئاسة والحجر، تسقط فرضية ترشيح ⁧‫التيار الوطني الحر⁩ احد اعضائه او مناصريه لرئاسة الجمهورية”.

وفي خطابه الأخير أمام مناصريه في بعبدا، قال عون: “اليوم لقاء كبير. عدنا من الحجر الى البشر، أرى فيكم رجال مقاومة غالبيتكم كان معي في المعركة الاولى. انتم معي وانا معكم اليوم نهاية مرحلة ولكن هناك مرحلة اخرى فيها نضال قوي. تركت ورائي وضعًا بحاجة الى نضال للانتهاء منه”.