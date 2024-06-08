السبت 2 ذو الحجة 1445 ﻫ - 8 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بو عاصي لباسيل: فظيع انت كلّ ما يهمّك ضرب القوّات

منذ 22 دقيقة
النائب بيار بو عاصي

النائب بيار بو عاصي

A A A
طباعة المقال

ردّ عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي في بيان على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل قائلاً: “مرّة جديدة تتحفنا يا جبران باسيل بقراءة سياسيّة خالية من أدنى مقوّمات الصدق والمصداقيّة. كيف استنتجت يا وزير العهد البائد ان القوات اللبنانية كما حزب الله تعطّل الانتخابات الرئاسية. حزب الله، حليفك، يحاصر الانتخابات الرئاسية بواسطة الرئيس نبيه بري في وقت لم تتخلف القوات عن اي جلسة انتخاب رئيس وما زالت تطالب باحترام الاليات الدستورية اياً تكن النتيجة. انت تعرف ذلك وكالعادة تكذب على الناس معتقداً ان بامكانك تضليلهم”.

أضاف: “أمّا اتهامك القوات بانها ضد الحوار تحت رعاية الرئيس برّي فأننا نجاهر بذلك حماية للدستور وللموقع المسيحي الاول في لبنان وفي الشرق. إن كنت مع الحوار تفضّل بالمجاهرة بذلك امام اللبنانيين والمسيحيين”.

وختم بو عاصي: “فظيع انت، لم ولن تتغيّر، كلّ ما يهمّك ضرب القوّات اللبنانية حتى حينما تكون المصلحة الوطنية العليا على المحك”.

    المزيد من أخبار لبنان

    تيمور جنبلاط
    تيمور جنبلاط: لمواصلة الجهود التي بدأها اللقاء الديمقراطي
    طريق جبيل
    بيانات شكر وتنويه بقائمقام جبيل
    القاضية غادة عون
    غادة عون: اناشيد كل زملائي كيف يمكنكم السكوت؟

    الأكثر قراءة

    انقلاب باص المدرسة في نهر العاصي بدركوش - الدفاع المدني السوري
    فيديو وصور.. نهر العاصي يبتلع حافلة أطفال في دركوش وفرق الإنقاذ تواجه صعوبات
    حدود لبنان الجنوبية مع الأراضي المحتلة
    مسؤول كبير بحزب الله يكشف مفاجأة عن "أجهزة التجسس" الإسرائيلية قرب لبنان!
    عناصر من الشرطة الدنماركية
    رئيسة وزراء دولة أوروبية تتعرض لضرب مبرح في العاصمة!