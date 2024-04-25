بو عاصي لباسيل: والله خيفان عليك بتقول الشيء ونقيضو

كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على منصة “إكس”: عزيزي ‎جبران، والله خيفان عليك تنفسخ، بتقول الشيء ونقيضو. انت بتعرف شو معزّتك.

أتحفتنا اليوم “الناس مش جاهزين للانتخابات البلدية” ولكن “منجري انتخابات بالبلديات المستقيلة”، “الجنوب وضع خاص”.

رغم كل بهلوانياتك المضحكة المبكية اخترت التمديد… الباقي صف حكي.

عزيزي #جبران_باسيل

والله خيفان عليك تنفسخ، بتقول الشيء ونقيضو. انت بتعرف شو معزّتك.

أتحفتنا اليوم "الناس مش جاهزين للانتخابات البلدية" ولكن "منجري انتخابات بالبلديات المستقيلة"، "الجنوب وضع خاص".

رغم كل بهلوانياتك المضحكة المبكية اخترت التمديد. الباقي صف حكي.#بيار_بو_عاصي #لبنان — Pierre BouAssi (@PierreBouAssi) April 25, 2024