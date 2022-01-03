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بو عاصي: لتوقيف سارقي محطة الكهرباء والكابلات في العربانية

منذ ساعتين
بيار بو عاصي

بيار بو عاصي

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تعرضت محطة الكهرباء في بلدة العربانية قضاء بعبدا لعملية سرقة الأحد كما سُرقت كابلات نحاس وكاميرات مراقبة تابعة للبلدية.

وفي هذا المجال، طالب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي القوى الامنية المباشرة الفورية بالتحقيقات لجلب السارقين امام العدالة وتسيير دوريات حماية لأمن المواطنين وممتلكاتهم.

وغرد بو عاصي عبر حسابه على تويتر كاتباً: إن “سرقات الاملاك الخاصة والعامة مستمرة وآخرها في بلدة العربانية قضاء بعبدا حيث تم سرقة محطة كهرباء وكابلات نحاس وكاميرات مراقبة تابعة للبلدية فجر الأحد 2 كانون الثاني 2022”.

وأضاف بو عاصي: “مطلوب من القوى الامنية المباشرة الفورية بالتحقيقات لجلب السارقين امام العدالة وتسيير دوريات حماية لأمن المواطنين وممتلكاتهم”.

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