بو عاصي لعواصم القرار: "مش شغلكم شو القرار السيادي" الذي يأخذه لبنان

أعلن عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي عبر الـmtv أن هناك ثلاثة اطراف تؤثّر على عودة السوريين غير الشرعيين من لبنان الى سوريا:

1- ضعف الموقف اللبناني الرسمي ولكن الشكر لله، فقد بلغ اليوم مقاربة تعتبر ان مفتاح عودة النازحين الى سوريا هو وقف الدعم المالي. لذا على لبنان الشعبي أن يواكب لبنان الرسمي.

2- المجتمع الدولي، وقد حملنا ملف الوجود السوري غير الشرعي وجلنا على عواصم القرار فيه من واشنطن إلى نيويورك وباريس واليوم بروكسيل للتأكيد لهم بكل احترام “مش شغلكم شو القرار السيادي” الذي يأخذه لبنان.

3- نظام بشار الأسد الذي يتحجج بأمور كثير لعدم عودتهم منها مسألة قدرته على إعالتهم، فنحن نتأمل أن يتم تمويل السوريين داخل سوريا ولكن ضرورة رحيلهم عن لبنان ليس مشروطة بذلك. عظيم إن تم ذلك ولكن إن تعذر، فضرورة عودتهم حتمية وكل الأعذار ساقطة.