بو عاصي: لن نرضخ لابتزاز "الحزب" ومصرّون على احترام الدستور

أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي أن “القوات اللبنانية” ليست متمسّكة سلباً بالحوار أو بأي مبادرة بل متمسّكة إيجاباً بالدستور الذي يجب العودة الى أحكامه عند وقوع اي إشكالية، مضيفاً: “نحن نفكّر دوماً بالشعب المستدام ومصالحه فيما هناك من يفكّر آنياً ويخضع للطرف الاقوى عسكرياً وليس سياسياً أي “حزب الله” كما جرى في إتفاق الدوحة. لن نقبل بالاطاحة بالموقع المسيحي الاول في الجمهورية اللبنانية والشرق الاوسط وبالدستور ونرفض الخضوع للابتزاز”.

وفي مقابلة عبر اذاعة “سبوتنيك” الروسيّة، سأل: “يقول بعضهم رئيس الجمهورية لا يستطيع ان يحكم بأكثرية هزيلة، لكن لماذا بإستطاعة رئيس مجلس النواب نبيه بري “الحاكم بأمر الله” أن يحكم بـ65 صوتاً أي بفرق صوت واحد عن النصف وان يستقوي بسلاح “حزب الله” ويطيح بما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب من صلاحيات؟!”.

بو عاصي أشار الى انه أعلن من قطر خلال الزيارة الاخيرة للوفد القواتي وبعيداً عن تدوير الزوايا أن “الذهاب الى الدوحة دليل فشل لأن مسألة إنتخاب رئيس الجمهورية يجب ان تحل في لبنان وبالأطر الدستورية اللازمة”، مضيفاً: “نحن كقوات لبنانية لن نشرّع إتفاقاً مسبقاً على رئيس ونطيح بالدستور وإن أراد الأخرون ذلك فليقدموا على الأمر من دون “القوات”.

تابع: “في ظل اللعبة الاستراتيجية التي يشهدها لبنان والمنطقة لا وجود لـ”حزب الله” او الرئيس نبيه بري بل لإيران و”الحزب” يعود فصيلاً في “الحرس الثوري الايراني”. تترك له التفاصيل العسكرية الميدانية أما القرار الاستراتيجي فحكماً ليس بيده”.