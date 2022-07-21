بو عاصي: لن نسمح بتمادي فصول المسرحية الأمنية القضائية السياسية

غرد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على “تويتر”: “قالت بكركي كلمتها ولن نسمح بتمادي فصول المسرحية الامنية القضائية السياسية”.

وأثار موضوع توقيف المطران موسى الحاج موجة اعتراضات كبيرة في الأوساط السياسية.

وقد شنّت وسائل إعلام حملة ربطت توقيف المطران بـ”الضغط” على البطريرك الماروني بشارة الراعي لتغيير مواقفه من “الوضع في لبنان وبتحرير قرار الشرعية وانتخاب رئيس للجمهورية”.

وأكّدت مصادر مطلعة أن ضغوطاً مورست على القضاء العسكري وقيادة الجيش لعدم إبقاء المطران موقوفاً، لما يمثله ذلك من إساءة إلى مقامه، ما دفع بعقيقي إلى إصدار قرار بتركه رهن التحقيق.

وكانت أوقف جهاز الأمن العام، الاثنين 19/7/2022، في مركزه في معبر الناقورة، النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة وراعي أبرشية حيفا للموارنة المطران موسى الحاج، أثناء عودته إلى لبنان من زيارة رعوية للأراضي المحتلة.