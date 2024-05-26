بو عاصي: لوقف دعم السوريين في لبنان

توجّه عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي إلى بلجيكا، في ختام جولته الفرنسية، للمشاركة في تظاهرة دعت اليها “القوات اللبنانية” في بلجيكا لايصال صوت اللبنانيين للاتحاد الأوروبي والدول المانحة ومطالبتها بوقف كل أشكال المساعدات للسوريين المقيمين في لبنان بشكل غير شرعي.

وكان بو عاصي استهلّ جولته الاوروبية من باريس بسلسلة لقاءات عقدها في قصر الرئاسة ووزارة الخارجية حيث شدد على وجوب وقف الدعم للسوريين في لبنان لما بات يمثله هذا الوجود غير الشرعي من خطر وجودي على الكيان والمجتمع اللبناني.

وأصرّ بو عاصي على ضرورة تحرير الانتخابات الرئاسية من خاطفيها ووقف التصعيد في الجنوب لما يشكل الوضع من قنبلة موقوتة قد تجلب المصائب على لبنان واللبنانيين بنتيجة قرار احادي اتخذه “حزب الله”.

كما عقد بو عاصي اجتماعاً في السفارة المصرية في باريس، كون مصر عضوا في الخماسية، وبالإضافة إلى موضوع السوريين، شدد بو عاصي على تمسك “القوات” بقواعد اللعبة الديمقراطية في لبنان واحترام الدستور ورفضها خلق سابقة ان يتم التفاوض على رئيس الجمهورية قبل انتخابه.

في ختام جولته الباريسية، التقى بو عاصي سفير هنغاريا الأمير جورج دي هابسبورغ كون هنغاريا سوف تترأس الاتحاد الأوروبي. وكان عرض تناول خطورة الوجود السوري والوضع المتفجر في الجنوب كما الانتخابات الرئاسية لان موقع الرئاسة الاولى مهمش ومختطف من قبل المعطلين مما يضرب الاستقرار 6السياسي في لبنان ودور المسيحيين فيه.