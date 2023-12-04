بو عاصي: مطالبتنا بالتمديد ليست خدمة للعماد عون بل لتأمين المصلحة الوطنية

أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي في مناظرة عبر محطة “الجديد”: “أن هدف “القوات اللبنانية” من تقديم إقتراح قانون معجّل مكرّر لتمديد سنة لسن تقاعد من هو برتبة عماد ليس خدمة للعماد جوزاف عون بل لتأمين المصلحة الوطنية العليا”، مشيراً الى ان “الموقف العوني الرافض للتمديد له يأتي إما للتخلص من شخص جوزف عون أو للإتيان بقائد جيش مطواع بيد النائب جبران باسيل”.

وأوضح: “نحن بالمبدأ ضد التمديد، لكن ثمة ظروفا إستثنائية في ظل حكومة لا تجتمع ومجلس نواب معطل وفراغ في رئاسة الجمهورية. فبغياب رئيس الجمهورية – وهو الرئيس الاعلى للقوى المسلحة – لا يجوز تعيين قائد جديد. فماذا سيتبقى من المناصب المارونية الأساسية الثلاثة في ظل الفراغ في بعبدا وعدم وجود حاكم اصيل لمصرف لبنان؟”.

وعما إذا كان الموفد الفرنسي جان ايف لودريان هو من طلب من “القوات” التمديد لعون، أجاب: “نحن من قلنا للموفد الفرنسي نريد التمديد لقائد الجيش، فالمؤسسة العسكرية لا تشبه ايا من المؤسسات الأخرى من حيث المهام الملقاة على عاتقها. نحن لا نتلقى أوامر من احد. متى شئنا نوقف التواصل مع اي كان متى يحاول فرض امور علينا لا تنسجم مع قناعاتنا. ولكن في الوقت الراهن لا يحاول الموفد لو دريان فرض اي امر وهو يمثل آخر خمس دول حريصة على لبنان وقلقة على مصيره. في ظرف كالذي نعيشه، قائد الجيش الذي يتمتع بالخبرة والكفاءة وعدم التسييس يجب أن يستمر لسنة”.

أضاف: “عقد “التيار الوطني الحر” اجتماعا بالامس مع “حزب الله” و “أمل” و “السوري القومي الاجتماعي” و “البعث” وقوى “٨ آذار”، فأتمنى ما داموا متجانسين ان تصدر مواقف واضحة من رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش”.

من جهة أخرى، أشار بو عاصي الى ان “مهمة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان لا تقتصر على الملف الرئاسي بل همه انتظام عمل المؤسسات والاستقرار السياسي. ما قاله لودريان: لا مبادرة لدي ولا اسم ولا ادعو الى الحوار بل لدي قلق من انهيار البلد. لقد دعا الى خيار ثالث ولم يدخل في الأسماء لأنه يرى الا حظوظ لسليمان فرنجية أو جهاد ازعور”.

وختم بو عاصي: “رأيي الشخصي قُتِلت الثقافة الديموقراطية في لبنان. الحوار أو التوافق يجب أن يتم قبل الاستحقاق الرئاسي. المطلوب: اولاً، انتخاب رئيس للجمهورية لا التعيين ولا التوافق ولا الحوار. ثانياً، تأمين الإستقرار السياسي لأنه ينعكس على الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تثقل ناسنا وعلينا إخراجهم من الدَرْك. ثالثاً، التمديد للعماد جوزف عون فهو الأكثر قدرة ان يكون في هذا الظرف على رأس المؤسسة العسكرية”.