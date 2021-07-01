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بو عاصي: مقاربة السلطات الرسمية لموضوع الفقر والبطاقة التمويلية مجتزأة جداً

1 - يوليو - 2021
النائب بيار بو عاصي

النائب بيار بو عاصي

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اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أننا “انسحبنا من الجلسة التشريعية الاخيرة لأن جدول الاعمال كان فضفاضاً ويتضمن نحو 70 مادة في وقت البلد يعيش انهيارا اقتصاديا واجتماعيا، لكن سنستمر بالقيام بدورنا الرقابي”.

ولفت الى أن “الاستهداف غير واضح اذ تم اقرار القانون في مجلس النواب في جلسة لم نشارك بها كقوات لبنانية من دون معرفة الجوانب التقنية ومن سيستفيد وكيف سيتأمن التمويل فعلياً”.

وأكد بو عاصي أن “مقاربة السلطات الرسمية لموضوع الفقر والبطاقة التمويلية مجتزأة جداً وهو موضوع صعب ومعقد خصوصاً في ما يتعلق بتحديد من له الاحقية بالاستفادة من هذه البطاقة. هذا الامر يتطلب شفافية مطلقة واعتماد مقاربة علمية لا مقاربات ضيقة”.

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