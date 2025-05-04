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بو عاصي من العبادية: الانتخابات البلدية تمثل الحلقة الأولى في إعادة الحياة إلى الدولة

منذ ساعة واحدة

النائب بيار بو عاصي

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أدلى النائب بيار بو عاصي بصوته في ثانوية بلدة العبادية مسقط رأسه، مؤكداً أن الانتخابات البلدية مهمة جداً.

وقال: “كان لدينا خوف على الثقافة الديمقراطية بعد تأجيل الاستحقاق البلدي والانتخابات. نشكر الله ان المنظومة الانتخابية بدأت تعمل مع وصول العماد جوزاف عون واليوم الانتخابات البلدية والاختيارية الحلقة الأولى في إعادة الحياة إلى الدولة. لم أتدخل في الإنتخابات وأولاد ضيعتي لمسوا ذلك. من سيخسر شأشكره على ترشحه ومن يفوز سأهنئه”.

وبلغت نسبة الاقتراع في محافظة جبل لبنان حتى الساعة 30.20 في المئة، وتوزعت على الشكل الآتي:

كسروان: 41.42%
عاليه: 28.52%
جبيل: 39.91%
بعبدا: 25.57%
المتن الشمالي: 25.80%
الشوف: 30.44%.

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