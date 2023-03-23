بو عاصي: نطالب بسياسة نقدية واضحة وشجاعة

لفت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي خلال اجتماع اللجان المشتركة أمس، إلى “أولوية الشق النقدي في مقاربة الأزمة الاقتصادية والتعامل معها نظراً للأثر اليومي لتقلب سعر الدولار في غياب نظام واضح لسعر الصرف وتمادي الدولرة الزاحفة بشكل فوضوي في السوق ومجمل القطاعات دون لا امكانية وقفها ولا قرار بتنظيمها”.

ونبّه من “تقرير البنك الدولي منذ تشرين الثاني 2022 الذي يؤكد المسار الثابت والمتصاعد وغير القابل للتراجع للدولرة حتى ولو بعد استعادة مسار الاستقرار السياسي الاقتصادي للبلاد بسبب الافتقاد الكلي للثقة بالعملة الوطنية بعد أربعين سنة من الدولرة الجزئية غير الرسمية، ولكن المرتفعة جدا لدرجة عدم الانخفاض تحت السبعين بالمئة حتى خلال سنوات استقرار سعر صرف الدولار على الـ1500 ليرة.. حتى انهيار نظام الصرف”.

وانطلاقاً من مقاربة الواقع المأزوم، سأل بو عاصي عن “إمكانية الخروج من مأزق السياسة النقدية لتبيان كيفية احتساب كل الموازنات والارقام في القطاع العام والخاص والتطلع إلى السياسة المالية على أساس ارقام فعلية وليس “وهم المال” الذي اعتمد سابقا في موازنات لا تصمد حساباتها لايام”، داعيا الى “فتح نقاش علمي يشارك فيه اختصاصيون في السياسة النقدية وأنظمة سعر الصرف والدولرة لتبيان شروط ومحاذير وايجابيات كل طرح ممكن لوضع حد للفوضى الحاصلة والنزف المتمادي باحتياطي الدولار لدى المصرف المركزي”.

وقال: “علينا ان نصل في هذا النقاش الى الإجابة على الاسئلة الاتية: هل نسمح بتعويم سعر الصرف في اقتصاد جدا مدولر مع كل تكاليف افتقاد سقف سعر الصرف الذي يمكن أن ينتج عنه؟ هل لدى المصرف المركزي مصداقية وثقة لدى الناس لتكرار ربط مرن لسعر الصرف كما كان الحال خلال حقبة الـ 1500 ولكن طبعا على معدل اعلى؟ هل يمكننا فتح النقاش للانتقال الى نظام الربط الصارم لسعر الصرف من خلال الاتجاه نحو انشاء “مجلس نقد” يحد من طباعة العملة التي تتمادى في انهيار قيمتها؟ او نترك السوق يقودنا نحو الدولرة الشاملة إلى حين نضطر للاعتراف بها رسميا بحيث لا تعود تستخدم الليرة اللبنانية سوى لتسديد الفروقات الصغيرة في التداول ويعترف بالدولار الأميركي عملة رسمية في لبنان بعد أن استولى عفويا برضى الجميع على المهام الثلاث للعملة: التسعير والتداول والادخار وأصبح المطلب الأساسي لكل قطاع للاستمرار”.

ورأى أنه “لم تعد اليوم الليرة اللبنانية سوى مصدر غنى للمضاربين عليها ومصدر فقر لحامليها من ذوي الدخل المحدود، لا سيما في القطاع العام، وبات المجتمع مقسوماً بين “لبنانيي الدولار” الذين لا يزالون صامدين بعض الشيء في الدورة الاقتصادية و”لبنانيي الليرة” الذين أصبحوا خارج النسيج الاقتصادي الاجتماعي والتعليمي والصحي. ازدواجية العملة أصبحت المصدر الأساسي لانعدام العدالة الإجتماعية وهذا واقع لا يمكنه أن يدوم ولا يحق لنا تركه يتمادى حتى الانفجار الاجتماعي وتفتت الدولة كما حصل في حالات بلدان مماثلة. عملتنا أصبحت مصنّفة ثالث أسوأ عملة عالمياَ بعد فنزويلا وزمبابوي. القرار بات ملحاً ومصيرياً اليوم قبل الغد نظراَ لمحدودية ما تبقى من احتياطي دولار ودفاعاَ عن الحد الأدنى من العدالة الإجتماعية في النقد المعتمد بين الناس وما ينتج عنه من حقوق بالعيش بكرامة والعلم والطبابة والعمل والمقاعد بحد أدنى من القدرة الشرائية لما يتقاضونه”.

وختم مؤكدا أن “تكتيكات منصة صيرفة والتعاميم الموقتة لا تصنع سياسة نقدية، لذا واجبنا كمؤتمنين على ثقة وأصوات الناس أن نرفع صوتهم ونطالب بسياسة نقدية استراتيجية واضحة وشجاعة ونظام سعر صرف جديد”.