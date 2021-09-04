بو عاصي: نواب “التيار” يتسلّون بتوزيع المازوت الانتخابي من اموال الناس وكرامتهم

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي ان النائب يمثل الأمة ويحاسب الحكومة وليس من ضمن مهامه توزيع المحروقات كما نشهد مع نواب عاليه وبعبدا والمتن ومناطق أخرى وجميع هؤلاء النواب ينتمون إلى التيار الوطني الحر.

وفي حديث لـ”الجديد”، ذكّر أن “التيار” يستلم وزارة الطاقة منذ اكثر من عشر سنوات والناس كانوا يتوقعون منه تأمين الكهرباء طيلة هذه الفترة لا توزيع المازوت اليوم وحض البلديات على توجيه كتب الشكر ورفع اللافتات أيضاً.

أضاف: “بعدما افقروا المواطنين يدفعونهم اليوم الى “الشحادة” ونحن على ابواب انتخابات. انهم فريق سياسي واحد من منشآت النفط الى وزارة الطاقة الى النواب الموزعين، يعمدون بالتواطؤ مع شركات النفط أو الضغط عليها الى تأمين المحروقات لمن يريد ومتى يشاؤون ووفق الكميات التي يقررونها. فأي منطق هذا؟!”.

ختم بو عاصي: “لماذا هناك مواطن بسمن ومواطن بزيت، مواطن يعيش في العتمة وآخر ينعم بالضوء؟ الـ 5 امبير اصبحت بمليون ليرة اي توازي معاش عسكري والشباب في “التيار” يتسلون بتوزيع المازوت الانتخابي من اموال الناس وكرامتهم”.