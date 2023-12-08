بو عاصي: يا ريت فينا ننسى عظماء الجبهة اللبنانية

كتب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي على منصة “أكس”: “وعد جبران باسيل أن ينسينا بشير الجميل وكميل شمعون فنساهما هو، لا بالحري أنه لم يتذكرهما يومًا ولم يلتزم يوما إرثهما السياسي العظيم. دعا جبران رموز الحركة الوطنية للقاء في مقر حزبه ضم الحزب القومي السوري، المرابطون، حركة أمل، حزب البعث العربي، رابطة الشغيلة، الحزب الديموقراطي، حزب التوحيد، وتكلل الاجتماع بالطبع بحضور حزب الله. يدعي جبران الحرص على إرث بشير الجميل ويتحالف مع قاتله، ينعت رئيس مجلس النواب بالبلطجي وسرعان ما يتحالف معه في الانتخابات النيابية ويدعوه إلى لقاء ميرنا الشالوحي. للمرة الأولى في تاريخ السياسة اللبنانية، ينحاز حزب مسيحي ذو تمثيل وازن إلى رموز الحركة الوطنية وولائها الموزع بين الفلسطينيين والسوريين واليوم الإيرانيين. يا ريت فينا ننسى عظماء الجبهة اللبنانية فنعتبر مثل جبران أن السياسة لعبة سلطة ليس إلّا”.







