بو عاصي: يا سيد حسن عندك مشكلة بتشخيص الوضع واقتراح الحلول وتنفيذها

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غرد النائب بيار بو عاصي على حسابه عبر تويتر بالقول:

“يا سيد شو فوقك عالزراعة والصناعة؟ تولى حزب الله هل وزارتين أكتر من مرة من 2009 لـ 2019. 10 سنين لتطلع باستنتاج الزراعة على البلاكين والسطوح؟ وصناعة زراعية الارجح سقفها الكبيس والمكدوس؟ يمكن اذا شدينا حالنا ودخلنا بعصر شوشة الذرة وعنق الكرز المغلي، نستغني عن استيراد الادوية”.

وأضاف: “يا سيد حسن نصرالله عندك مشكلة فعلية بتشخيص الوضع وباقتراح الحلول وبتنفيذها. ما تواخذنا بس شعبنا بدو يمشي لقدام ومش رح ينطرك”.