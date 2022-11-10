بو عاصي يحذر: أضع هذا بين يديّ الرأي العام اللبناني!

أسف عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي لأنّ الجلسة الخامسة لإنتخاب رئيس الجمهورية التي عقدت اليوم شبيهة بالجلسات الأربع الأولى، محذراً من خطورة هذا الامر.

وفي تصريح من ساحة النجمة، شدّد بو عاصي على أنّه “يجب ألا يعتاد اللبنانيون على التسامح مع هذا النوع من السلوك”، مضيفاً: “لطالما تميّز لبنان بتمتعه بثقافة وتقاليد ديمقراطية مقارنة بدول المنطقة، ومن الضروري الحفاظ على هذه الثقافة الديمقراطية. لا بدّ من أن يدعم كل فريق سياسي مرشحاً عوض التلطي خلف الورقة البيضاء ومن الضروري عدم تطيير النصاب القانوني. هذا أمر حيوي، لأننا إن لم نفعل ذلك، فسيكون هذا التصرف تحقيرًا للديمقراطية وكذلك لمنصب رئيس الجمهورية”.

تابع: “من الخطورة الاعتياد على الفراغ لأنه يعني أن الأمور تستمر والعمل يسير كالمعتاد رغم شغور رأس السلطة. أنا أضع هذا بين يديّ الرأي العام اللبناني، ليرى إن كان من اختارهم يحترمون اللعبة الديمقراطية كما نفعل نحن، أم أنهم يلعبون لعبة السلطة الضيقة على حساب الثقافة الديمقراطية في لبنان وعلى حساب منصب رئاسة الجمهورية”.

ختم بو عاصي: “آمل ألا يستمر الفراغ ونفعل كل شيء كقوات لبنانية كي نضع حداً له. لدينا مرشح، ونؤمّن النصاب، وهناك مجموعات نيابية أخرى معنا لديها المرشح نفسه وتؤمن بدورها النصاب. يجب ألا نعتاد على التعطيل ولا أعرف ما الذي سيحدث في الجلسات المقبلة، لكنني أعتقد أن ما حدث حتى الآن خطير للغاية”.