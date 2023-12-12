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بو عاصي: متى سيفهم باسيل أن أمانة قائد الجيش هي الجيش اللبناني

منذ 10 دقائق
بيار بو عاصي

بيار بو عاصي

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كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي على حسابه عبر منصة “اكس”: “متى سيفهم جبران باسيل أن أمانة قائد الجيش هي الجيش اللبناني”.

وأضاف، “أمّا وفاؤه فيكون لقسمه وليس لمن عيّنه”.

وتابع بو عاصي، “إذا كان العماد جوزف عون يخالف القانون كما يدّعي باسيل فلماذا لم تتمّ محاكمته منذ ست سنوات؟”.

وختم بو عاصي، “جبران، مش زابطة”.

وكان قد أكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، أن “التمديد حالة غير طبيعية وشاذة واهانة لكل ضابط مؤهل ومستحق، وموقف التيار مبدئي وثابت لا علاقة له بالشخص، فكيف اذا كان موقفنا ان الشخص لا يصلح؟”.

وأوضح في مؤتمر صحفي، أن “التيار ضد التمديد لأن الشخص المعني خان الامانة واصبح عنوانا لقلة الوفاء، وهو يخالف قانون الدفاع الوطني ويتعدى على صلاحيات الوزير ويخالف بشكل واضح ووقح وعلني قانون المحاسبة العمومية، ويتباهى ويفاخر بمخالفة القانون”.

وذكر باسيل، أن “اوجه الشبه كبيرة بين التمديد لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، واليوم نفس القوى الضاغطة ونفس الحجج والسردية الكاذبة والادعاء ان الخلاف شخصي”.

    المصدر :
  • وسائل تواصل إجتماعي

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