بو غنطوس يطالب الحكومة باصدار مرسوم يقضي باعتبار اي وفاة بكورونا بمثابة استشهاد

وجه ممثل اتحاد خبراء الغرف الاوروبية في بيروت المستشار في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات الدكتور نبيل بو غنطوس، طلبا لوزير الصحة الدكتور حسن حمد “باعتبار الدكتور لؤي اسماعيل شهيدا للواجب الانساني”.

وطالب رئيس مجلس الوزراء حسان دياب والحكومة اللبنانية، ” باتخاذ الخطوات اللازمة التي تؤمن اقصى حماية ممكنة لجيش لبنان الابيض، من اطباء وجسم تمريضي وعمال الرعاية الصحية بكافة فئاتهم، اضافة الى افراد الصليب الاحمر اللبناني وجميع المنخرطين في مكافحة وباء كورونا في القطاعين الرسمي والخاص، خصوصا انهم يشكلون خط الدفاع الاول عن المجتمع اللبناني، ونجدهم في الخطوط الامامية لمكافحة الوباء”.

واعتبر بو غنطوس “ان تسجيل اول حالة وفاة لطبيب لبناني هو الدكتور لؤي اسماعيل، الذي ادى واجبه الانساني حتى الاستشهاد، في محاولة انقاذ مصابي كورونا، يدفع بنا الى الوقوف تحية اجلال امام شهادته، واذ نتقدم من ذويه باحر التعازي، نرجو الله ان يسكنه فسيح جناته”، مهيبا بالحكومة اللبنانية، اصدار ما يلزم من قوانين ومراسيم بصفة العجلة، تقضي باعتبار اي حادثة وفاة تقع لاي فرد من افراد الجيش الابيض في لبنان في مواحهة الكورونا، بمثابة استشهاد فعلي على خطوط المواجهة، على ان يعامل كشهيد للواجب، تماما كما يعامل شهداء الوطن العسكريون، بما يكفل لعائلاتهم من بعدهم، العيش الكريم ويبعد عنهم شبح العوز”.