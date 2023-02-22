الأربعاء 2 شعبان 1444 ﻫ - 22 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بو نجم: الجولات لم تنتهِ بعد.. ومن المبكر الحُكم على نتائج مبادرة الراعي

منذ 23 ثانية
المطران أنطوان بو نجم

المطران أنطوان بو نجم

A A A
طباعة المقال

أوضحت أبرشيّة أنطلياس المارونيّة في بيان، أنّه “انطلاقًا من مبادرة غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بتكليف راعي أبرشيّة أنطلياس المارونيّة سيادة المطران أنطوان بو نجم، القيام بزيارات للقيادات والشخصيات المسيحيّة في إطار تقريب وجهات النظر من أجل إنجاح الإستحقاق الرئاسيّ بتضامن جميع الأفرقاء المسيحيين، يأسف سيادة المطران بو نجم لما يجري تداوله وما ورد في بعض المواقع الإلكترونيّة على أنّ هذه اللقاءات غير مشجّعة ولا أفق لها”.

البيان أضاف: “يهمّ راعي الأبرشيّة التوضيح أنّ الجولات لم تنتهِ بعد، واللقاءات ما زالت مستمرّة ومن المبكر الحُكم على النتائج، قبل رفع التقرير إلى غبطة البطريرك الذي بدوره سوف يعلن عن الخطوات المقبلة.
كما وحفاظًا على المهنيّة في استقاء المعلومات، نرجو التواصل مع المكتب الإعلاميّ التابع للأبرشيّة للحصول على المعلومات الدقيقة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الدولار
    كم سجّل سعر دولار "السوق السوداء" مساء؟
    عناصر من قوى الأمن
    قوى الأمن تُعمّم صورة مفقود.. هل من يعرف عنه شيئًا؟
    البطريرك الراعي والسفيرة الفرنسية
    غريو من بكركي: لانتخاب رئيس.. وتغليب مصلحة لبنان

    الأكثر قراءة

    فرانك هوغيربيتس
    زلزال تركيا - سوريا
    بعد دقائق من وقوع الزلزل.. عالم الزلازل الهولندي يضرب من جديد: حذرتكم!
    بركان إيافيالايوكل الأيسلندي (أرشيفية من فرانس برس)
    بركانٌ يغلي تحت الماء.. هل يستيقظ "وحش" البحر المتوسط؟
    صورة توضح طبقات قشرة الأرض
    اكتشاف علمي مثير في اللب الداخلي للكوكب.. أرض داخل الأرض؟