بو نجم: الجولات لم تنتهِ بعد.. ومن المبكر الحُكم على نتائج مبادرة الراعي

أوضحت أبرشيّة أنطلياس المارونيّة في بيان، أنّه “انطلاقًا من مبادرة غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بتكليف راعي أبرشيّة أنطلياس المارونيّة سيادة المطران أنطوان بو نجم، القيام بزيارات للقيادات والشخصيات المسيحيّة في إطار تقريب وجهات النظر من أجل إنجاح الإستحقاق الرئاسيّ بتضامن جميع الأفرقاء المسيحيين، يأسف سيادة المطران بو نجم لما يجري تداوله وما ورد في بعض المواقع الإلكترونيّة على أنّ هذه اللقاءات غير مشجّعة ولا أفق لها”.

البيان أضاف: “يهمّ راعي الأبرشيّة التوضيح أنّ الجولات لم تنتهِ بعد، واللقاءات ما زالت مستمرّة ومن المبكر الحُكم على النتائج، قبل رفع التقرير إلى غبطة البطريرك الذي بدوره سوف يعلن عن الخطوات المقبلة.

كما وحفاظًا على المهنيّة في استقاء المعلومات، نرجو التواصل مع المكتب الإعلاميّ التابع للأبرشيّة للحصول على المعلومات الدقيقة”.