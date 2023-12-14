الخميس 1 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 14 ديسمبر 2023 |
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بيار الأشقر يزف خبراً هاماً للمؤسسات السياحية والفندقية

منذ 17 ثانية
رئيس اتحاد النّقابات السياحيّة في ​لبنان​ ​بيار الأشقر

رئيس اتحاد النّقابات السياحيّة في ​لبنان​ ​بيار الأشقر

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أعلن رئيس اتحاد النقابات السياحية ورئيس المجلس الوطني للسياحة بيار الأشقر في بيان انه “أنه زار برفقة رئيس لجنة الاقتصاد الوطني النيابية النائب فريد البستاني مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك الذي أبلغهما بتجاوب المؤسسة مع المطالب التي كان رفعتها لجنة الاقتصاد ونقابة الفنادق في وقت سابق لجهة إلغاء الزيادات التي كانت مقررة على المحطات الكهربائية الثابتة والاشتراكات الثابتة والتي تصيب بشكل أساسي المؤسسات السياحية الكبيرة وفي مقدمتها الفنادق”.

وأشار الأشقر الى أن هذا الإجراء سيتم تنفيذه بمفعول رجعي اعتباراً من أيار الماضي، حيث ان الفواتير التي ستصدر لن تتضمن زيادة 20% على المحطات الثابتة و40% على الاشتراكات الثابتة.

وكشف عن ان هذا التدبير محصور بالفنادق والمؤسسات السياحية الكبيرة، “اذ ان محطات وساعات الكهرباء الكبيرة موجودة في المؤسسات الفندقية”. وأكد ان الفواتير التي وصلت في الفترة الأخيرة الى المؤسسات السياحية غير مقبولة على الإطلاق، ودفعت عدداً من المؤسسات السياحية للتلويح بالخروج من مؤسسة الكهرباء.

ولفت الى ان “نقابة الفنادق تابعت هذا الموضوع بشكل حثيث وشاركت في عدة اجتماعات للجنة الاقتصاد النيابية برئاسة النائب بستاني، حيث لمست تجاوباً كبيراً من النواب”.

وختم الأشقر بتوجيه الشكر للنائب البستاني على الجهد الكبير الذي بذله للوصول الى هذا القرار الذي ينصف المؤسسات السياحية وكل المؤسسات الأخرى التي لديها محطات كبيرة.

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