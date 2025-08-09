بيار بو عاصي: رح تسلم سلاحك يا محمد رعد!

أكد النائب بيار بو عاصي أن نزع سلاح حزب الله أصبح ضرورة قصوى، حتى ولو بالقوة، محذرا من أن استمراره يشكل تهديداً وجودياً للبنان، وأشار إلى أن غياب الدولة هو ما يهدد الاستقرار وقد يقود إلى حرب أهلية، لافتاً إلى أنها إذا تحمّلت مسؤولياتها ستتمكن من تجنب الانزلاق إلى اشتباكات.

ورداً على مواقف النائب محمد رعد، قال بو عاصي في حديث إذاعي: “رح تسلم سلاحك يا محمد رعد وهذا ليس خياراً بل مسألة حتمية”.

وشدد على أن الجميع يتفق أن إسرائيل هي العدو، وعلى وجوب انسحابها، وانتقد في الوقت عينه بشدّة ازدواجية حزب الله واصفاً اياه بالكاذب، سائلاً أين قوة الردع؟ وأين التحرير للغجر وكفرشوبا ومزارع شبعا بعد ربع قرن؟

واتهم الحزب بانه يتمسك بسلاحه ليس دفاعاً عن لبنان، بل لتحقيق مصالح سياسية مرتبطة بإيران، وتكريس سياسة التهديد والابتزاز الداخلي، وقال: “كفى كذباً، وكفى معايير مزدوجة”.

وتساءل: “من أعطى الحزب الحق في تقييم قدرة الجيش اللبناني على حماية الحدود”؟ مشيراً الى ان “حزب الله هو حزب سياسي ويجب أن يقتصر دوره على المجلس النيابي ومراقبة عمل الحكومة، الا انه يتجاوز ذلك ويشارك في أعمال دمرت لبنان وأدخلتنا في حروب”، وقال ان “الحزب هو فاشل في هذا الدور، ولا أحد قادر على إخراجنا مما أدخلنا فيه إلا الدولة اللبنانية”.

ورأى ان المسألة ليست سهلة ولكن إن كان هناك أصرار لا يمكن ان يقف حزب الله بوجه الجيش، لذا التحدي عند الطبقة السياسية ان تبقى على قرارها.