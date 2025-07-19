بيار بو عاصي: شيخ نعيم الله يريّحك

كتب النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على “اكس”: “شيخ نعيم. الله يريّحك. تسليم سلاح ما فيش. جواب نهائي. هلّق البَطل يقنع الدولة.

شيخ نعيم، للاستيضاح، بس تقول “المقاومة وبيئة المقاومة والمناصرين” بتقصد الشيعة؟ فيك بس تشرحلي شو هو التهديد الوجودي للشيعة ومن مين وبأي شكل وكيف ناوي تحميهن؟

فيك تستعين بصديق إذا باقيلك شي واحد”.

وكان في وقت سابق قد كتب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم عبر منصة “إكس”: “ونحن بدورنا ندعوك يا شيخ نعيم قاسم لتسليم سلاحك للدولة اللبنانية، فهذه هي الضمانة الوحيدة لنا جميعاً كلبنانيين، أمّا تمسّكك بسلاحك فيُبقي لبنان بكل فئاته تحت المخاطر. تخلّى عن مشروع السلاح الفئوي الذي يُدمّر ويُضعف المنطقة باكملها بكافة فئاتها، الا اسرائيل”.