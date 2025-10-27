بيار بو عاصي عن نبيه بري: نائب مثله مثلي وكأيّ نائب آخر!

لفت النائب بيار بو عاصي إلى أنّ “برّي نائبٌ مثله مثلي وكأيّ نائب آخر في المجلس ولا يحقّ له أن يعتبر أن لديه صلاحيات في وقت لا نصّ يمنحه هذه الصلاحيات”.

وأشار بو عاصي، في مقابلة عبر mtv، إلى أنّنا “لا نُقفل المجلس ولا نعطل ولا يمكن المقارنة بين ما يحصل اليوم وبين إقفال المجلس لفترات طويلة من أجل انتخاب رئيس كما حصل في السابق وما نطالب به هو انتظام عمل المؤسسات”.

وفي ما يخصّ موضوع نزع سلاح “حزب الله”، فاعتبر أنّ “مزارع شبعا أرض محتلّة ولكن هل حصل محاولة واحدة لتحرير شبر واحد من هذه الأراضي؟ لذا القتال اليوم ليس الحلّ خصوصاً إذا كان مرتبطاً بطرف واحد”.

وتابع: “علينا أن نجمع على إخراج لبنان من جهنّم وسلاح “الحزب” لن يسلّم على الأقلّ من قبل حزب الله ولا يمكن للحزب أن يضع نفسه في موقع الضحيّة فهو الذي يهدّد البلد”.

وردّاً على سؤال حول علاقة حزب “القوات” برئيس الجمهوريّة فقال: “العلاقة جيدّة”.

وختم: “القوّات” بالرئيس جيّدة وهي لم تسمّ بعد مرشّحيها للإنتخابات ومن واجبي كنائب حزبي أن أستمع للمواطنين وقرار الترشيح يعود إلى قيادة “القوّات” ورئيسها ولا قرار بعد بأيّ مرشّح”.