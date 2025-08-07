بيار بو عاصي لـ"عَرقجي": ركّزلي على اعادة اعمار ما تهدّم في ايران

كتب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على “اكس”: عَرقجي في ذكرى هيروشيما ناوي يدمّر لبنان.

معاليك ركّزلي على اعادة اعمار ما تهدّم في ايران المتفرجة على تدمير غزة ولبنان وما حدا قدَّك”.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن “التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي، والتي تناول فيها مسائل لبنانية داخلية لا تعني الجمهورية الإسلامية بأي شكل من الأشكال، هي مرفوضةٌ ومدانة وتشكّل مساساً بسيادة لبنان ووحدته واستقراره، وتعدّ تدخلاً في شؤونه الداخلية وقراراته السيادية”.

وأكدت أن “العلاقات بين الدول لا تُبنى الا على أساس الاحترام المتبادل والندّية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام الكامل بقرارات المؤسسات الدستورية الشرعية، ومن غير المقبول على الإطلاق أن توظّف هذه العلاقات لتشجيع أو دعم أطراف داخلية خارج إطار الدولة اللبنانية ومؤسساتها وعلى حسابها”.