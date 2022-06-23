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بيار دكاش يبحث مع وزير الزراعة كيفية العمل على إنقاذ القطاع الزراعي

منذ دقيقة واحدة
آخر تحديث: 23 - يونيو - 2022 3:48 مساءً
وزير الزراعة عباس الحاج حسن

وزير الزراعة عباس الحاج حسن

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شدّد النائب شوقي الدكاش على “وجوب أن تلحظ خطة التعافي الاقتصادية النمو الضروري لقطاعات الإنتاج وتشجع عليه، فمن دون نمو لا نهوض للإقتصاد المنتج”.

وقال الدكاش بعد لقائه وزير الزراعة عباس الحاج حسن: “في هذه المرحلة المفصلية، وعلى الرغم من أن الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال، الا أن ذلك لا يمنع العمل على إنقاذ القطاع الزراعي ومساعدته على النمو وتصريف انتاجه. لذا عرضت مع الوزير لمجموعة نقاط تهم المزارعين والصيادين.

وقد استوضحته بداية عن واقع الأمن الغذائي الراهن والخطط التي تلتزمها الوزارة أو تعمل عليها، كما طرحت معه الآليات التي ستُتبع للعمل على توسيع الأسواق الخارجية والتصريف العادل للإنتاج خصوصا في ما يتعلق بموسم التفاح.

فنحن لا نريد أن يتكرر السيناريو عند كل موسم فيعجز المزارع عن تصريف إنتاجه ويكسد الموسم ويخسره. وقد أكد لي الوزير أنه سيضغط من أجل إنجاز الفحوصات من دون إبطاء كي لا يفسد الإنتاج، كما وعد بإعادة درس الكلفة على مرفا بيروت”.

اضاف الدكاش” تطرقنا ايضا الى كيفية إعادة تفعيل التصدير الى الخليج العربي من ضمن المواصفات المطلوبة والحفاظ على السمعة اللبنانية الرائدة في مجال التصدير”. واتفقا على “الضغط من أجل إعادة تركيب السكانر”.

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