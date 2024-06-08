بيانات شكر وتنويه بقائمقام جبيل

صدرت سلسلة بيانات تأييداً لقائمقام جبيل نتالي مرعي، ودعماً لجهودها في إدارة شؤون المنطقة، حيث أكد مختار العاقورة بولس ياغي مناقبيتها لما تقوم به من إدارة شؤون البلدة، التي تديرها بالإنابة، مشدداً على “أننا نقف إلى جانبها جنباً إلى جنب”.

كما أثنى مختار وأبناء بلدة حصارات على جهود القائمقام، القائمة بأعمال بلديّتهم المنحلّة منذ أكثر من سبع سنوات، مقدّرين متابعتها وملاحقتها لكل الملفّات ضمن الإمكانيّات المتوفّرة في ظلّ الظّروف الصّعبة ودائمًا حسب الأصول ووفقًا للقوانين المرعيّة.

ونوّه مختار وأهالي بلدة مشان بالتضحيات التي تقدمها القائمقام من أجل البلدة، وحرصها الدائم على تطبيق القانون.

هذا وأعلن أهالي ومخاتير ترتج أن “سعادة قائمقام جبيل بالإنابة القائم بأعمال بلدية ترتج تواصل متابعة شؤؤن القرية رغم كافة الظروف السيئة التي يمر بها لبنان وكان لها الفضل باستمرار أعمال البلدية وتيسير مهام المواطنين وبعض الأحيان كانت تأخذ المبادرات على عاتقها الشخصي وبدون أي مقابل، فلها منا كل الشكر نحن مخاتير وأهالي ترتج. وفي هذه الأوقات العصيبة نطلب من الجميع الالتفاف والتمسك بكافة معاقل الشرعية اللبنانية من مؤسسات حكومية وأمنيه وعسكريه. كما أننا لا ننسى وقوف القائمقام الى جانبنا في أزمة كورونا ومساعدة أهالي البلدة على تخطيها من خلال متابعتها الشخصية مع جميع الأهالي، إضافة الى مبادراتها الشخصية في ظل الازمة المالية التي تعاني منها البلدية”.