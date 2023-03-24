بيانٌ توضيحيّ من قوى الأمن: هل المطلوب أن نغضّ النظر عن الرشوة؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة، ليلا، البلاغ التالي:

ردًا على ما ورد في تغريدة الصحافي هادي الأمين، الذي اعتبر فيها أن معاقبة الرقيب (س. ر.) أتى على خلفيات سياسية، علمًا أنها كانت بحسب الكاتب من “المتعاونين” مع التحقيق ومن كاشفي الفساد.

يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أن توضح أن الرقيب أول المذكورة اعترفت في التحقيق لدى شعبة المعلومات أنها كانت تستحصل على جميع الأموال الناتجة عن الرشا، وتأخذ منها مبلغًا شهريًا يقدر بأكثر من 300 مليون ليرة لبنانية لها شخصيًا وتعطي الباقي إلى رئيسها الذي لا يزال موقوفًا، فهل المطلوب من هذه المديرية العامة أن تغضّ النظر عن تقاضي رقيب أول لديها هكذا مبالغ وتتغاضى عن معاقبتها مسلكيًا؟

كما تجدر الإشارة إلى أنّ ملف الرقيب أول (س. ر.) غير مرتبط مطلقًا بملف هدى سلوم.