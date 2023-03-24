الجمعة 2 رمضان 1444 ﻫ - 24 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيانٌ توضيحيّ من قوى الأمن: هل المطلوب أن نغضّ النظر عن الرشوة؟

منذ 20 دقيقة
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة، ليلا، البلاغ التالي:

ردًا على ما ورد في تغريدة الصحافي هادي الأمين، الذي اعتبر فيها أن معاقبة الرقيب (س. ر.) أتى على خلفيات سياسية، علمًا أنها كانت بحسب الكاتب من “المتعاونين” مع التحقيق ومن كاشفي الفساد.

يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أن توضح أن الرقيب أول المذكورة اعترفت في التحقيق لدى شعبة المعلومات أنها كانت تستحصل على جميع الأموال الناتجة عن الرشا، وتأخذ منها مبلغًا شهريًا يقدر بأكثر من 300 مليون ليرة لبنانية لها شخصيًا وتعطي الباقي إلى رئيسها الذي لا يزال موقوفًا، فهل المطلوب من هذه المديرية العامة أن تغضّ النظر عن تقاضي رقيب أول لديها هكذا مبالغ وتتغاضى عن معاقبتها مسلكيًا؟

كما تجدر الإشارة إلى أنّ ملف الرقيب أول (س. ر.) غير مرتبط مطلقًا بملف هدى سلوم.

    المزيد من أخبار لبنان

    باربرا ليف
    ليف تبدأ جولتها اليوم.. وبيانٌ مرتقب للسفارة الأميركيّة
    حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
    "تهرّبٌ وممايعة".. ومحاولات "وزير عونيّ" لحماية سلامة!
    الجيش اللبناني
    تبادل لإطلاق النار بين الجيش وسيارتين!

    الأكثر قراءة

    فيديو لانهيار مبنى في قطر.. والسلطات تبحث عن ناجين
    منصة صواريخ تابعة لحزب الله
    بعد اليمن أتى دور سوريا.. روسيا تسحب البساط من تحت أقدام حزب الله
    تحري هلال رمضان- تعبيرية
    دول تُخالف وتعلن الجمعة بداية شهر رمضان 2023