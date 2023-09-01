بيانٌ توضيحي لـ"المالية" عن الرواتب التقاعدية

أفاد المكتب الاعلامي لوزارة المال في بيان، بأنه “عطفاً على ما كانت أصدرته في وقت سابق في ما يتعلق بالرواتب التقاعدية، تُعيد وزارة المال التذكير أن موضوع التسوية الضريبية قد تمت معالجته وسبق وتم صرف مستحقاته مع بداية شهر آب 2023، أما في ما يتعلق بمحسومات تعاونية موظفي الدولة فتُفيد الوزارة بأن تقسيط الدفعات التسع المُعلن عنها سابقاً قد بدأ مع آب 2023 ومع صرف رواتب أيلول 2023، يبقى سبعة دفعات مستقبلية لتسديد كامل المحسومات التعاونية للخاضعين لتعاونية موظفي الدولة.

وفي ما يتعلق بمراجعات المتقاعدين وأفراد عائلاتهم وأصحاب العلاقة، فتعيد وزارة المال التذكير بحصر المراجعات بالمتقاعدين أنفسهم أو أفراد عائلاتهم من أصول وفروع أو لمن يحمل توكيل خاص بذلك.

كما تُعيد التذكير بحصر المراجعات بيومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، عملاً بالقرار رقم 674/ص4 الصادر عن مديرية الصرفيات كي يتسنى للأخيرة في باقي الأيام انجاز المعاملات والإجراءات المطلوبة لصرف النفقات بمواعيدها لا سيما الرواتب والمعاشات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية وتعويض النقل وغيرها من النفقات، وذلك لتفادي تكبد مشقة وتكاليف الانتقال إلى مركز المديرية من جهة، وعدم القدرة على تلبية الطلبات أو المراجعات من قبل العاملين فيها من جهة أخرى، أي خارج اليومين المحددين أعلاه.

أما في ما يتعلق بإفادات الراتب التقاعدي، فيَهم وزارة المال التذكير بإمكان الحصول عليها إما من دائرة صرف رواتب التقاعد خلال اليومين المحددين للمراجعات المذكورين أعلاه أي كل ثلاثاء وأربعاء من كل أسبوع، وإما من خلال المحتسبيات والماليات على مختلف الأراضي اللبنانية، أو الاطلاع عليها عبر الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة WWW.finance.gov.lb خلال أيام العمل”.