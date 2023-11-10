بيانٌ توضيحي من "مكاتب تعليم قيادة السيارات" بشأن التحضير لامتحانات السوق

أصدرت نقابة أصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات بيانًا بشأن التحضير لامتحانات السوق ودورة لمدارس السوق، جاء فيه: “بعد أن تناقلت وسائل الإعلام خبر بداية تدريب فاحصي امتحان السوق، وليس امتحان السوق، الذي سيبدأ الأسبوع المقبل، من المتوقع أن يجري تدريب الفاحصين الجدد وفقًا للمعايير العالمية لتدريب الفاحصين وأن تجري امتحانات السوق وفق المعايير الدولية لامتحان السوق المحددة في اتفاقيات الأمم المتحدة وباقي المعايير الدولية للمحافظة على إمكانية استبدال رخصة السوق اللبنانية برخصة سوق دولية وبرخص سوق من الدول الأجنبية. ومن المتوقع أن تقتصر امتحانات السوق الجديدة في المرحلة الأولى على امتحانات فئات رخص السوق الخصوصية للفئات A1 و A و B1 و B بعد تحديث المناورات العملية وأسئلة الامتحان النظري تمهيدًا لاستئناف امتحان رخص السوق العمومية لاحقًا”.

أضافت: “إن استئناف امتحان السوق بعد فترة قصيرة يعكس التحرك الجدي لإدارات الدولة ويستحق كل تقدير وثناء لأنه يعيد القيمة إلى رخصة السوق ويشكّل بداية حصول طالبي رخصة السوق على رخصة ذات معايير عالمية حديثة وعصرية. وبالتزامن مع دورة الفاحصين أعضاء لجان الامتحان العملي تعد النقابة ورشات عمل لأصحاب رخص تعليم السوق تمكّنهم من تزويد المرشحين بإفادة تعليم السوق المطلوبة كمستند لامتحان السوق. لذلك سيفتح باب التسجيل لأصحاب رخص تعليم السوق في ورشات عمل تسمح لهم بإصدار إفادات تعليم السوق المطلوبة عند التقدم إلى امتحانات السوق”.

ختم: “منعًا لأي تسرّع من المواطنين في تحضير المستندات الخاصة بطلب الامتحان، وتوضيحًا لموضوعيّ حجز مواعيد امتحان السوق والإطار الزمني الذي يستغرقه تعليم السوق، فمن المتوقع أن تعلن الإدارة عن آلية تقديم طلبات الامتحان والمستندات المرفقة به وحجز المواعيد كما عن محتوى الامتحان وأمكنته. أما التعليم والتدريب الخاص بإفادة تعليم السوق فيشمل ثلاثة مراحل (1) التعليم النظري، (2) التدريب العملي الأساسي في ميدان مغلق أو طريق مخصص للتدريب، (3) التدريب العملي الطرقي على الطرقات العامة. هذه المراحل تعتمد على قدرة المتدرب وتستغرق أكثر من ثلاثة أسابيع للتحضير للامتحان والوصول إلى معايير السلامة المطلوبة عالميًا، مما يستوجب البدء بتحضير المرشحين بحسب الإرشادات التي تقدمها النقابة للمدربين النظاميين الذين يعملون بترخيص لممارسة مهنة تعليم السوق”.