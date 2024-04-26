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بيانٌ لاتحاد المؤسّسات التربويّة الخاصة

منذ 6 دقائق
مدرسة - تعبيرية

مدرسة - تعبيرية

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أكد اتّحاد المؤسّسات التربويّة الخاصة في لبنان في بيان، أن “بعد اللقاء الذي جرى في المجلس النيابيّ بتاريخ 24 نيسان الحالي برئاسة الرئيس الياس بو صعب، وبحضور ممثّلين عن اتّحاد المؤسّسات التربويّة الخاصّة وعن نقابة المعلّمين، أنّ الرئيس بو صعب صرّح بعد اللقاء بما تمّ الإتفاق عليه وهو يتناول النقاط التالية تحديدًا:

– أولاً، إجراء تعديل محدّد على القانون 515/1996 يقضي بتعليق العمل بالبند “ج” من المادة الثانية لفترة ثلاث سنوات.

– ثانيًا، إجراء تعديل على القانون الصادر بتاريخ 15/12/2023 يقضي بإلغاء كلمة “مساعدات” من النص، وتأخير العمل به حتى الأول من تشرين الأول 2024.

– ثالثًا، عقد جلسة خاصة تتعلّق بنظام العمل المتّبع في صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصة والتعديلات الضروريّة التي يجب إقرارها ليتسنى للصندوق القيام بدوره تجاه المعلّمين الحاليين والمتقاعدين.

– رابعًا، مطالبة مجلس الوزراء بإصدار مرسوم تشكيل مجلس الإشراف الجديد على صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصة بناءً على الاقتراح المقدّم من وزير التربية منذ أكثر من شهر”.

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