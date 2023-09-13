بيانٌ للجيش بعد إصابة سوريّين بانفجار لغمَين عند الحدود

أعلنت قيادة الجيش أنه بتاريخ ١٣/٩/٢٠٢٣، أثناء محاولة عدد من السوريين التسلل إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية عند الحدود الشمالية، انفجر بهم لغمان أرضيان في الجانب السوري من الحدود، ما أدى إلى إصابة ٣ منهم.

وقد تولى الصليب الأحمر اللبناني نقلهم إلى أحد المستشفيات في شمال لبنان.

وكان قد أفيد بأنّ 3 أشخاص من الجنسيّة السوريّة، أصيبوا حين كانوا يحاولون العبور إلى الداخل اللبناني عبر معبر عبيدان البرّي غير الشرعي، من جرّاء انفجار لغمين أرضيين فجر اليوم في محلّة العرموطة في خراج بلدة خط البترول على الضفّة اللبنانية لمجرى النهر الكبير في منطقة وادي خالد الحدوديّة، بحسب ما نقلت صحيفة “النهار”.

والمصابون هم:

الشاب ي. ح. ج. 18 عامًا (بُترت رجله).

ب. إ. ع. 27 عامًا (إصابات شظايا بالظهر).

ح. ع. ع. 18 عامًا (بُترت رجله ويده وشظايا في الرقبة ووُصفت حالته بالحرجة).

وتولّى عناصر الصليب الأحمر اللبناني نقلهم جميعًا للمعالجة بمساعدة أهالي المنطقة إلى مستشفى سيدة السلام في القبيات.